Noche de Museos en Puebla: ¿Qué Recintos Abren Gratis? Horario para Ir

La oferta cultural de 28 museos, recintos y galerías de seis municipios estará abierta, sin costo y en horario extendido, este sábado 11 de octubre de 2025 en la novena edición de Noche de Museos Puebla.

Este jueves 9 de octubre en uno de los recintos participantes, autoridades municipales de la capital poblana dieron a conocer los pormenores de la ya tradicional noche cuando varios museos de la capital poblana, San Pedro Cholula, Zacatlán, Libres, Teziutlán y Tecali de Herrera, abren sus puertas al público de forma gratuita.

Noche de Museos Puebla ha sumado casi tres millones de visitantes desde 2012

Desde el año 2012 de su creación, el programa Noche de Museos Puebla ha hecho 167 convocatorias a conocer el patrimonio y acervo de decenas de recintos, durante las cuales entre todos han recibido a más de 2.8 millones de visitantes.

En esta edición se suman establecimientos comerciales, como restaurantes, cafeterías, neverías, hoteles, escuelas y sitios de recreación, que preparan descuentos, precios especiales, promociones y amenidades a las y los asistentes, de manera que se complementa la estrategia turística y cultural de este programa, con la de fortalecimiento económico de la ciudad.

Recintos que serán gratuitos en la Noche de Museos Puebla del 11 de octubre de 2025

Estas son las sedes que participarán en la tradicional velada museística de este sábado 11 de octubre:

Galería del Palacio Municipal - Puebla Museo José Luis Bello y Zetina - Puebla Museo Universitario “Casa de los Muñecos” - Puebla Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey - Puebla Museo Casa del Mendrugo - Puebla Museo Amparo - Puebla Museo Viviente - Puebla Galería 16 - Puebla Renacimiento Gráfico - Puebla Estudio Azul Art Gallery - Puebla Club y Museo del Automóvil - Puebla Sala “José Luis Rodríguez Alconedo” del Barrio del Artista - Puebla Galería de Arte “Ana Sofía” - Puebla Galería de Los Sapos - Puebla Puente de Bubas - Puebla Museo de la Memoria Histórica Universitaria - Puebla Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos - Puebla Museo UPAEP - Puebla Arboterra - Puebla Acuario Michin - Puebla Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas - Puebla Museo Casa del Caballero Águila - San Pedro Cholula Corral de Comedias Teatro Gregorio de Gante - Tecali de Herrera Instituto Cultural Pabellón del Ángel - Libres Museo Regional Comunitario “Luciano Márquez Becerra" - Zacatlán Museo de Relojería “Alberto Olvera Hernández” - Zacatlán Casa de Cultura - Teziutlán Museo del Ferrocarril - Teziutlán

Recuerda que la entrada gratuita a los museos antes mencionados iniciará a partir de las 17:00 horas, y dependiendo del recinto, las puertas se cerrarán a las 22:00 horas.

