Noche de Museos en Puebla: ¿Qué Recintos Abren Gratis? Horario para Ir

En esta edición de la Noche de Museos Puebla a realizarse este 11 de octubre participarán 28 recintos ubicados en seis municipios.

Noche Museos Puebla Qué Recintos Abren Gratis 11 de Octubre 2025 Horario para Ir

Participarán 28 recintos en la Noche de Museos Puebla del 11 de octubre. Foto: Pexels | Ilustrativa

La oferta cultural de 28 museos, recintos y galerías de seis municipios estará abierta, sin costo y en horario extendido, este sábado 11 de octubre de 2025 en la novena edición de Noche de Museos Puebla.

Este jueves 9 de octubre en uno de los recintos participantes, autoridades municipales de la capital poblana dieron a conocer los pormenores de la ya tradicional noche cuando varios museos de la capital poblana, San Pedro Cholula, Zacatlán, Libres, Teziutlán y Tecali de Herrera, abren sus puertas al público de forma gratuita.

Noche de Museos Puebla ha sumado casi tres millones de visitantes desde 2012

Desde el año 2012 de su creación, el programa Noche de Museos Puebla ha hecho 167 convocatorias a conocer el patrimonio y acervo de decenas de recintos, durante las cuales entre todos han recibido a más de 2.8 millones de visitantes.

En esta edición se suman establecimientos comerciales, como restaurantes, cafeterías, neverías, hoteles, escuelas y sitios de recreación, que preparan descuentos, precios especiales, promociones y amenidades a las y los asistentes, de manera que se complementa la estrategia turística y cultural de este programa, con la de fortalecimiento económico de la ciudad.

Recintos que serán gratuitos en la Noche de Museos Puebla del 11 de octubre de 2025

Estas son las sedes que participarán en la tradicional velada museística de este sábado 11 de octubre:

  1. Galería del Palacio Municipal - Puebla
  2. Museo José Luis Bello y Zetina - Puebla
  3. Museo Universitario “Casa de los Muñecos” - Puebla
  4. Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey - Puebla
  5. Museo Casa del Mendrugo - Puebla
  6. Museo Amparo - Puebla
  7. Museo Viviente - Puebla
  8. Galería 16 - Puebla
  9. Renacimiento Gráfico - Puebla
  10. Estudio Azul Art Gallery - Puebla
  11. Club y Museo del Automóvil - Puebla
  12. Sala “José Luis Rodríguez Alconedo” del Barrio del Artista - Puebla
  13. Galería de Arte “Ana Sofía” - Puebla
  14. Galería de Los Sapos - Puebla
  15. Puente de Bubas - Puebla
  16. Museo de la Memoria Histórica Universitaria - Puebla
  17. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos - Puebla
  18. Museo UPAEP - Puebla
  19. Arboterra - Puebla
  20. Acuario Michin - Puebla
  21. Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas - Puebla
  22. Museo Casa del Caballero Águila - San Pedro Cholula
  23. Corral de Comedias Teatro Gregorio de Gante - Tecali de Herrera
  24. Instituto Cultural Pabellón del Ángel - Libres
  25. Museo Regional Comunitario “Luciano Márquez Becerra" - Zacatlán
  26. Museo de Relojería “Alberto Olvera Hernández” - Zacatlán
  27. Casa de Cultura - Teziutlán
  28. Museo del Ferrocarril - Teziutlán

Visitas Guiadas Imnuebles en Puebla por Ciudad como Museo 2025

Recuerda que la entrada gratuita a los museos antes mencionados iniciará a partir de las 17:00 horas, y dependiendo del recinto, las puertas se cerrarán a las 22:00 horas.

Con información de Genaro Zepeda y Ayuntamiento de Puebla

