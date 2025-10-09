Noche de Museos en Puebla: ¿Qué Recintos Abren Gratis? Horario para Ir
En esta edición de la Noche de Museos Puebla a realizarse este 11 de octubre participarán 28 recintos ubicados en seis municipios.
La oferta cultural de 28 museos, recintos y galerías de seis municipios estará abierta, sin costo y en horario extendido, este sábado 11 de octubre de 2025 en la novena edición de Noche de Museos Puebla.
Este jueves 9 de octubre en uno de los recintos participantes, autoridades municipales de la capital poblana dieron a conocer los pormenores de la ya tradicional noche cuando varios museos de la capital poblana, San Pedro Cholula, Zacatlán, Libres, Teziutlán y Tecali de Herrera, abren sus puertas al público de forma gratuita.
Noche de Museos Puebla ha sumado casi tres millones de visitantes desde 2012
Desde el año 2012 de su creación, el programa Noche de Museos Puebla ha hecho 167 convocatorias a conocer el patrimonio y acervo de decenas de recintos, durante las cuales entre todos han recibido a más de 2.8 millones de visitantes.
En esta edición se suman establecimientos comerciales, como restaurantes, cafeterías, neverías, hoteles, escuelas y sitios de recreación, que preparan descuentos, precios especiales, promociones y amenidades a las y los asistentes, de manera que se complementa la estrategia turística y cultural de este programa, con la de fortalecimiento económico de la ciudad.
Recintos que serán gratuitos en la Noche de Museos Puebla del 11 de octubre de 2025
Estas son las sedes que participarán en la tradicional velada museística de este sábado 11 de octubre:
- Galería del Palacio Municipal - Puebla
- Museo José Luis Bello y Zetina - Puebla
- Museo Universitario “Casa de los Muñecos” - Puebla
- Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey - Puebla
- Museo Casa del Mendrugo - Puebla
- Museo Amparo - Puebla
- Museo Viviente - Puebla
- Galería 16 - Puebla
- Renacimiento Gráfico - Puebla
- Estudio Azul Art Gallery - Puebla
- Club y Museo del Automóvil - Puebla
- Sala “José Luis Rodríguez Alconedo” del Barrio del Artista - Puebla
- Galería de Arte “Ana Sofía” - Puebla
- Galería de Los Sapos - Puebla
- Puente de Bubas - Puebla
- Museo de la Memoria Histórica Universitaria - Puebla
- Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos - Puebla
- Museo UPAEP - Puebla
- Arboterra - Puebla
- Acuario Michin - Puebla
- Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas - Puebla
- Museo Casa del Caballero Águila - San Pedro Cholula
- Corral de Comedias Teatro Gregorio de Gante - Tecali de Herrera
- Instituto Cultural Pabellón del Ángel - Libres
- Museo Regional Comunitario “Luciano Márquez Becerra" - Zacatlán
- Museo de Relojería “Alberto Olvera Hernández” - Zacatlán
- Casa de Cultura - Teziutlán
- Museo del Ferrocarril - Teziutlán
Recuerda que la entrada gratuita a los museos antes mencionados iniciará a partir de las 17:00 horas, y dependiendo del recinto, las puertas se cerrarán a las 22:00 horas.
Con información de Genaro Zepeda y Ayuntamiento de Puebla
GMAZ