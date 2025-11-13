Decomisan Objetos Prohibidos en Cinco Centros Penitenciarios de Puebla

Este miércoles 12 de noviembre de 2025 se realizaron operativos sorpresas de manera simultánea en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán y los especializados para Adultos Mayores y Adolescentes.

Durante las inspecciones en estos penales, se aseguraron diversos objetos prohibidos y se reforzaron los mecanismos de vigilancia y control para impedir su ingreso.

Realizan operativos simultáneos en cinco Ceresos de Puebla

En una acción de permanente coordinación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional llevaron a cabo operativos simultáneos de supervisión en los cinco Centros Penitenciarios a cargo del Estado.

El objetivo es mantener la seguridad, el control interno y garantizar el orden en los penales de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán, así como en los especializados para Adultos Mayores y Adolescentes.

Durante los operativos, se realizaron inspecciones en dormitorios, áreas comunes y talleres, con estricto apego a los derechos humanos y bajo protocolos de actuación previamente establecidos. Se aseguraron diversos objetos prohibidos y se reforzaron los mecanismos de vigilancia y control para impedir su ingreso.

Las intervenciones se desarrollaron sin incidentes y con la plena colaboración de del personal de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, que realiza de manera permanente y aleatoria las tareas de revisión, como parte del compromiso institucional con la legalidad, la seguridad y la reinserción social efectiva.

Decomisan objetos prohibidos en Cereso de Tepexi de Rodríguez, Puebla

El pasado 20 de octubre se llevó a cabo un operativo en el Cereso ubicado en el municipio de Tepexi de Rodríguez como parte de la estrategia estatal antiextorsión.

Entre los objetos prohibidos encontrados y asegurados por policías estatales y militares se pueden destacar teléfonos celulares, objetos punzocortantes, posible droga y bebidas alcohólicas.

