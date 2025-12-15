Recorrido a los Nacimientos Navideños 2025 en Puebla ¿Qué Lugares Abarca la Exposición?

Este lunes 15 de diciembre, el Ayuntamiento de Puebla presentó el Recorrido por los Nacimientos Navideños 2025, exposición que abarcará cuatro emblemáticas sedes del Centro Histórico.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber de esta tradición navideña, los sitios que formarán parte de ella, las fechas y los horarios en las que las familias podrán disfrutar de estas emblemáticas figuras.

Recorrido por los Nacimientos Navideños 2025 en Puebla: Sedes, fechas y horarios

Las autoridades municipales diseñaron un tour llamado Recorrido por los Nacimientos Navideños 2025, para visitar y conocer los detalles de los instalados en el Palacio Municipal, en la Catedral de Puebla, el Templo de la Compañía y el Templo de Santa Clara, tanto en el sentido artístico, como también la intención cultural de cada uno de ellos.

Serán ocho visitas, del 16 al 19 de diciembre, una a las 11:00 horas y la siguiente a las 17:00 horas, en grupos de 20 personas, partiendo del Centro de Atención al Visitante (CAV), ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza #14, en pleno Centro Histórico, previo registro, 15 minutos antes.

Los participantes acudirán a cada uno de los recintos citados, en compañía de un guía turístico certificado, para hacer el recorrido caminando de un punto a otro, para, además, aprender más de las calles y edificios relevantes del Centro Histórico.

Conocerán, por ejemplo, que el Nacimiento en el Palacio Municipal, de talavera promueve la identidad poblana, la marca cultural de esta artesanía y es también una estrategia de promoción de la ciudad de Puebla.

Es importante precisar que, en total, son 32 Nacimientos instalados en Iglesias, Templos, Parroquias y Capillas del Centro Histórico, sin embargo el Recorrido a los Nacimientos Navideños 2025 solo abarcará los cuatro antes mencionados.

Cartelera del Recorrido a los Nacimientos Navideños 2025 en Puebla. Foto: Ayuntamiento de Puebla

