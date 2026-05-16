Rescatan a Gato Atrapado en Parte Alta de Puente del Periférico en Puebla

La madrugada de este sábado 16 de mayo de 2026 un gato fue rescatado de la parte alta de un puente ubicado en la intersección del Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla.

El felino ya no pudo bajar de la estructura que está a la altura de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del municipio de Coronango, por lo que cuerpos de emergencia tuvieron que sacarlo de un resquicio.

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Gato fue rescatado de puente en el Periférico Ecológico de Puebla

Elementos adscritos a la Dirección de Bomberos de Cuautlancingo atendieron un reporte ciudadano sobre un gato que permanecía atrapado en la parte alta de un puente ubicado en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la autopista México-Puebla, en San Francisco Ocotlán.

Luego de las labores de rescate realizadas durante las primeras horas de este sábado, el felino fue puesto a salvo y quedó bajo el cuidado de quienes solicitaron el apoyo.

Cancelan carrera de borregos y juego del puerco encebado en Zacatlán, Puebla

Como parte de las acciones contra el maltrato y crueldad animal, autoridades cancelaron el juego del "puerco encebado" y la carrera de borregos que tenían programada en la localidad de Eloxochitlán, perteneciente al municipio de Zacatlán en Puebla.

Gracias a un reporte ciudadano en donde se mostraba un folleto promocional sobre estas actividades de entretenimiento con seres sintieses, el área jurídica del Instituto de Bienestar Animal del Estado (IBA) activó los protocolos correspondientes.

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Las autoridades correspondientes dieron seguimiento al caso debido a que se pretendía realizar actividades que contravenían el respeto y la seguridad de los borregos y cerdos involucrados.

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Con información de N+

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