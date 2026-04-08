Profepa Clausura Obras para Construcción de Casas en Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras ilegales que se llevaban a cabo en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

La autoridad realizó una visita de inspección al ejido San Lorenzo Teotipilco, donde detectó la lotificación para viviendas dentro del área natural protegida sin contar con la autorización correspondiente.

Además, observó la apertura de calles, instalación de red de agua potable, perforación de un pozo y colocación de postes para suministro de energía eléctrica. Así como el cambio de uso de suelo en una superficie de 26.313 hectáreas y afectaciones totales en 44.9 hectáreas.

Profepa frena obras de lotificación en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán por daño al ecosistema

La Profepa explicó que este tipo de trabajos provoca la pérdida de vegetación nativa, fragmenta los ecosistemas y altera el equilibrio ambiental de la zona. Además, afectan la infiltración de agua, favorecen la erosión del suelo y ponen en riesgo la biodiversidad que habita en esta área natural.

Ante ello, determinó imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de las obras y actividades en el sitio, a fin de evitar mayores daños al ecosistema e informó que continuará con las acciones legales y administrativas correspondientes.

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¿Qué es y dónde está la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán?

La Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán abarca 20 municipios de Puebla y 31 de Oaxaca, esto de acuerdo al decreto emitido el 18 de septiembre de 1998.

Este es un espacio en el que converge la riqueza biológica, geológica, cultural e histórica; Por décadas ha sido un lugar en donde reúne a turistas y arqueólogos, en donde se puede observar la naturaleza y un desierto que esconde magníficos paisajes.

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La reserva es ideal para observar el vuelo y escuchar el canto de las guacamayas verdes; ver los bosques de cactáceas columnares únicas en el mundo y conocer los sitios de valor universal excepcional que muestran los primeros registros de la domesticación de especies y tecnificación de la agricultura en Mesoamérica.

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Con información de N+

MCS