Despiden con Ritual Vestigios de Plaza Ceremonial antes de Ser Sepultados en Atlixco, Puebla
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Arqueólogos del INAH informaron que para la preservación del sitio arquelógico de Atlixco, se utiliza textil sintético y tierra teñida.
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Con una ceremonia discreta, pobladores del municipio de Atlixco despidieron las ruinas de una plaza ceremonial de 1500 años de antigüedad descubierta durante trabajos de drenaje en la calle 5 Norte del Centro Histórico del pueblo mágico de Puebla.
Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que para su preservación será utilizado un textil sintético y tierra ceñida.
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INAH supervisa preservación de vestigios de plaza ceremonial en Atlixco, Puebla
Las ruinas fueron descubiertas en febrero de 2026 y datan de los periodos clásico y epiclásico. Están vinculadas con los restos localizados en la plazuela de la danza del Huey Atlixcáyotl del cerro de San Miguel.
El INAH explicó que el piso de la plaza ceremonial tiene 25 metros, además que está a tan solo 2.17 metros de profundidad de la calle. Los vestigios presentaron daños por la excavación, sin embargo, un muro de piedra pómez lo protegió.
Cubren con textil sintético y tierra teñida las ruinas de Atlixco
También tiene fragmentos aplanados de cal que conservan pintura mural donde destacan colores blanco, rojizo, amarillo y verde azulado, similar a los hallados en Cholula en la misma época.
Las obras de drenaje en el Centro Histórico de Atlixco continúan, ya que los vestigios fueron cubiertos en su totalidad para mantenerlos intactos.
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Con información de N+
JAPR