Arde en Llamas Local de Imprenta de la Plaza Mayorazgo de la 11 Sur en Puebla

Locatarios del Mercado Independencia y testigos del siniestro apoyaron con extintores a controlar las llamas del incendio.

Un local de imprentas se incendió por cortocircuito.Foto: Protección Civil

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Impactante incendio en la 11 Sur de Puebla: un cortocircuito en un local de imprenta generó una columna de humo visible en la zona. Conoce cómo los locatarios ayudaron a mitigar el fuego.

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