Arde en Llamas Local de Imprenta de la Plaza Mayorazgo de la 11 Sur en Puebla

Alrededor del mediodía de este miércoles 3 de junio se registró un fuerte incendio en la Plaza Mayorazgo, ubicada sobre la 11 Sur en la de la ciudad de Puebla.

Foto: Protección Civil

El fuego provocado por un posible cortocircuito, consumió el interior de un local de imprenta, generando una densa columna de humo que fue visible en la zona.

Sofocan incendio de local comercial en Mayorazgo, Puebla

Cuerpos de emergencia acudieron a la plaza comercial ubicada a la altura de la 95 Poniente para mitigar el riesgo. Antes del arribo, comerciantes del Mercado Independencia y testigos, ayudaron a tratar de controlar el siniestro.

🚒 Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberas y Bomberos del @Gob_Puebla, en coordinación con @PCGobPue y @PCPueblaCapital, mantienen labores de atención tras el incendio registrado en una plaza comercial sobre la 11 Sur.



⚠️ La emergencia se encuentra controlada y sin riesgo para… pic.twitter.com/tUMWn7Dz4H — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 3, 2026

Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal aseguraron la zona para evitar la propagación de las llamas, mientras se investiga la causa del fuerte incendio.

Debido al siniestro se registró una fuerte movilización, pero no hubo personas lesionadas; se brindó atención a dos personas que presentaron crisis nerviosa por el incendio.

Con información de N+

JAPR