Camioneta Derriba un Semáforo tras Choque contra un Auto en Puebla; Reportan Tráfico en la Zona

Este miércoles 3 de junio se registró un fuerte accidente entre un automóvil tipo sedán y una camioneta sobre la 25 Norte y 10 Poniente en la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Puebla.

Derivado del choque el vehículo más grande terminó derribando un semáforo lo que minutos después desencadenó un tráfico intenso en la zona. Ante este hecho vial, testigos dieron aviso al cuerpo de emergencias.

Cuerpos de emergencias laboran en accidente en la 25 Norte y 10 Poniente de Puebla

Personal de rescate y atención prehospitalaria de la Dirección de Protección Civil Municipal de Puebla arribaron a la zona para atender a los afectados.

Tras la valoración correspondiente, se mitigaron riesgos en la zona y se realizaron las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los involucrados.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de rescate y atención prehospitalaria de la Dirección de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un choque en la colonia Tierra y Libertad, brindando atención inmediata a las personas involucradas. 🚑 pic.twitter.com/mqdunzxEuW — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 3, 2026

La circulación en la 25 Norte y 10 Poniente se vio afectada por varios minutos debido a que hubo reducción de carriles, además, derivado a que ya no había semáforo, los automovilistas tuvieron que manejar con mayor precaución para prevenir otro accidente.

Mujer resulta lesionada tras accidente en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas

En la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas en la capital de Puebla se registró aparatoso accidente entre dos vehículos, la mañana del miércoles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer Sufre Accidente A Bordo de su Camioneta en Puebla

En el vídeo de cámaras de seguridad se aprecia a la camioneta color gris salir de la calle Cholula para incorporarse a Camino Nacional; sin embargo, la otra unidad venía a exceso de velocidad y no respetó la banderola de alto, aunque trató de esquivar terminó impactado, y posteriormente huyó.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a la afectada quien no requirió traslado y lograron tranquilizarla. Vecinos refieren que este acceso principal de la junta auxiliar de Romero Vargas es complicado por la velocidad a la que circulan, aunque no hay semáforos sobre la calle Cholula sí hay banderola de alto, que es importante respetar.

Con información de N+

MCS