Camioneta Derriba un Semáforo tras Choque contra un Auto en Puebla; Reportan Tráfico en la Zona

Cuerpos de emergencia atienden un fuerte accidente entre dos vehículos en la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Puebla.

Accidente en la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Puebla.Foto: SSC Puebla

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Choque en Puebla: Camioneta derriba semáforo y causa caos vial en Tierra y Libertad. Emergencias trabajan para asegurar la zona. Infórmate sobre las acciones tomadas para mitigar riesgos.

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