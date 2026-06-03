Carambola Paraliza la Carretera Apizaco-Tlaxcala; Tráiler y Autobús de Pasajeros Involucrados

Se registra tráfico intenso debido a un choque múltiple en la carretera Apizaco-Tlaxcala a la altura de Tizatlán, se recomienda tomar vías alternas.

Choque múltiple en la carretera Apizaco-Tlaxcala.Foto: Ojo de Tlaxcala

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Fuerte choque en la carretera Apizaco-Tlaxcala causa caos vial. Tráiler y autobús entre los involucrados. Evita la zona y busca vías alternas. Noticia en desarrollo.

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