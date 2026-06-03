Carambola Paraliza la Carretera Apizaco-Tlaxcala; Tráiler y Autobús de Pasajeros Involucrados

Un fuerte carambola entre un tráiler, un autobús de pasajeros, transporte de personal y al menos tres vehículos particulares, desencadenó tráfico intenso en la carretera Apizaco-Tlaxcala a la altura de la zona arqueológica de Tizatlán.

La mañana de este 3 de junio se registró el choque entre varias unidades derivado presuntamente a la mala señalización por trabajos de mantenimiento en la zona. Los vehículos comenzaron a frenar de golpe antes de una vuelta, sin embargo, no fue suficiente y terminaron impactándose entre sí.

Foto: Ojo de Tlaxcala

Accidente entre varios vehículos en la carretera Apizaco-Tlaxcala altura de Tizatlán

Testigos del choque múltiple dieron aviso al cuerpo de emergencias para atender a posibles lesionados, por lo que de inmediato se movilizó una ambulancia y elementos de seguridad para abanderar la zona.

Las autoridades realizaron labores de mitigación de riesgos para cerciorase que no hubiera aceite regado o algún factor de peligro. Además, se solicitó el apoyo de grúas para retirar las unidades siniestradas.

Tráfico intenso por carambola de autobús de pasajeros, tráiler, camioneta y más vehículos en Tlaxcala

Se sabe que en esta carambola se vieron involucrada una unidad de la Línea ATAH, un autobús de personal, un tráiler que transportaba material pesado, una camioneta blanca de transporte de carga y tres automóviles tipo sedán.

El transporte de personal sufrió daños en su carrocería en la parte trasera, mientras que el autobús de pasajeros fue embestido por el tráiler, dejando mayores afectaciones.

La camioneta de transporte de carga terminó volcada en uno de sus lados, siendo esta la más afectada para el conductor que iba abordo. Mientras que los vehículos particulares registraron severos daños en su carrocería. Hasta el momento se desconoce el número de lesionados.

En la zona se reporta tráfico intenso en ambos sentidos de la carretera Apizaco-Tlaxcala por lo que se recomienda tomar vías alternas para no afectar sus tiempos de traslado.

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Con información de N+

MCS