Sujeto Abusa de una Niña de 12 Años en un Motel de San Pedro Cholula, Puebla

Este martes 14 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de 12 años de prisión contra Salvador “N” por el abuso de una menor de edad en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

La víctima de 12 años de edad fue llevada a un motel de la demarcación antes mencionada por el hoy sentenciado donde sufrió actos de índole sexual sin su consentimiento.

Noticia relacionada: Mujer y Hombre Detenidos por Presunto Abuso en Agravio de una Menor de Edad en Puebla

Salvador “N” abusó de una adolescente de 12 años de edad en San Pedro Cholula, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 6 de agosto de 2018, la víctima, de 12 años de edad, se encontraba en un auto-motel ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, donde Salvador "N" llevó a cabo actos de naturaleza sexual sin el consentimiento de la afectada.

Tras lo ocurrido, la adolescente logró comunicarse con un familiar, quien acudió al lugar para brindarle apoyo, lo que permitió que posteriormente se iniciaran las diligencias correspondientes ante la autoridad ministerial.

Sentencian a Salvador “N” por violación contra menor de edad en San Pedro Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Salvador “N”, responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una mujer menor de edad.

Con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de 12 años de prisión, además de imponer una multa y establecer la reparación del daño en favor de la víctima.

Detienen a Padre que Presuntamente Abusó de sus Dos Hijas en Tlaxcala

Asimismo, se determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, así como una amonestación pública conforme a lo establecido por la ley.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ