Encuentran a Siete Perros Sin Vida en un Río de Huejotzingo, Puebla

La tarde del pasado martes 14 de abril de 2026 las autoridades dieron a conocer el hallazgo de siete perros sin vida en un río ubicado en el municipio poblano de Huejotzingo.

El Instituto de Bienestar Animal (IBA) del estado de Puebla se hizo cargo del caso, recibiendo apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento de los cuerpos de los canes.

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Hallan siete perros muertos en un río de Huejotzingo, Puebla

Fue aproximadamente al mediodía del pasado martes que el IBA Puebla recibió una denuncia ciudadana anónima reportando el hallazgo de siete perros muertos en un río de Huejotzingo.

De inmediato en el organismo se activó un operativo interinstitucional con la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Animales de la FGE Puebla, al que se sumaron autoridades de Huejotzingo y Cuautlancingo.

La Fiscalía fue la encargada del acordonamiento de la zona, el levantamiento de los cuerpos y el aseguramiento de los indicios, mientras que las autoridades de Cuautlancingo facilitaron el uso de su infraestructura para resguardar a los perros en lo que se realizan los estudios post-mortem.

Envenenan a cinco perros en mercado de San Martín Texmelucan, Puebla

Integrantes de la organización API Adopciones reportaron este martes un envenenamiento masivo de perros callejeros en el mercado "El Hoyo" ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla.

Según testigos, los responsables habrían dejado alimento contaminado en puntos estratégicos para acabar con la población canina callejera.

Varios Perros Fueron Envenenados en un Mercado de San Martín Texmelucan, Puebla

La Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal del municipio, atendieron el lamentable hecho y procedieron con las investigaciones correspondientes.

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Con información de N+

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