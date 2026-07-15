Ley Caso en Puebla: Nuevos Requisitos y Protesta de Motociclistas ¿Qué Está Pasando?

Motociclistas en Puebla, realizaron una rodada para manifestarse contra la “Ley Casco” que establece la colocación de un distintivo con código QR.

Manifestación por Ley Casco en Puebla.Motociclistas se oponen a Ley Casco en Puebla. Foto: N+

Destacado

La 'Ley Casco' en Puebla exige un distintivo con código QR para motociclistas. ¿Es una solución a la inseguridad o una carga económica? Conoce los detalles de la protesta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+