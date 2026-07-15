Ley Caso en Puebla: Nuevos Requisitos y Protesta de Motociclistas ¿Qué Está Pasando?

Repartidores por aplicación e integrantes de diversos clubes de motociclistas realizaron una rodada pacífica para manifestar rechazo a la denominada “Ley Casco”, reforma que contempla la implementación de un distintivo electrónico para los conductores de motocicletas en Puebla.

La movilización inició en la zona de La Noria, continuó por la Vía Atlixcáyotl y concluyó en el Centro Integral de Servicios (CIS), donde una comisión de los manifestantes fue recibida para entregar un escrito en el que solicitan la revisión de la reforma por parte del Congreso del Estado.

Manifestación de motociclistas por Ley Casco en Puebla

La llamada “Ley Casco” establece la colocación de un distintivo con código QR y un chip de identificación vinculado al casco, la motocicleta y su propietario, con el argumento de facilitar la identificación de los conductores y fortalecer las acciones de seguridad.