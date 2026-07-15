Continúa Desaparecido el Joven Motociclista que Cayó al Canal de Valsequillo en Puebla

En días pasados fue localizada la motocicleta en la que viajaba el joven, reportado como desaparecido desde el 11 de julio.

Cerrarán las compuertas 24 horas para facilitar los trabajos.Foto: PC Estatal

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La motocicleta de Emilio Dosseti fue hallada, pero él sigue desaparecido en Valsequillo. Participan Marina, Protección Civil y más en la búsqueda. Tu ayuda es crucial. Contacta al 911.

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