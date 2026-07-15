Continúa Desaparecido el Joven Motociclista que Cayó al Canal de Valsequillo en Puebla

La búsqueda de Emilio Dosseti Michimani, de 21 años de edad, continúa este miércoles con un amplio despliegue de corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el municipio poblano de Tecamachalco.

Las labores se llevan a cabo en distintos tramos del canal de Valsequillo, luego que en días pasados fue localizada la motocicleta en la que viajaba el joven, reportado como desaparecido desde el pasado 11 de julio en la comunidad de la Magdalena Cuaxixtla, perteneciente al municipio de Tecali de Herrera.

Buscan a Emilio Dosseti Michimani de 21 años en Valsequillo

En el operativo participan elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil Estatal, bomberos, policías y personal de otras corporaciones de emergencia, quienes realizan recorridos por tierra y en el cauce del canal para tratar de ubicar algún indicio que permita dar con el paradero.

Autoridades no han reportado la localización, por lo que los trabajos de búsqueda continúan.

🔍 Para fortalecer las labores de búsqueda de Emilio en el Canal de Valsequillo, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, instaló seis puntos de rastreo entre el sifón y Tecamachalco.



🚧 @conagua_mx cerrará compuertas por 24 horas para facilitar maniobras.



🤝 En el… pic.twitter.com/iX1Mt2dDAM — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 15, 2026

Mientras tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que cerrarán las compuertas por 24 horas para facilitar las maniobras.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Emilio Dosseti Michimani, visto por última vez en el Municipio de Tecali de Herrera, Puebla.



¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/VOuAaw54Yv — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) July 13, 2026

Piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya, la reporte de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) o al número de emergencias 911.

Con información de N+

JAPR