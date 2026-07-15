Continúa Desaparecido el Joven Motociclista que Cayó al Canal de Valsequillo en Puebla

La búsqueda de Emilio Dosseti Michimani, de 21 años de edad, continúa este miércoles con un amplio despliegue de corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el municipio poblano de Tecamachalco.
Las labores se llevan a cabo en distintos tramos del canal de Valsequillo, luego que en días pasados fue localizada la motocicleta en la que viajaba el joven, reportado como desaparecido desde el pasado 11 de julio en la comunidad de la Magdalena Cuaxixtla, perteneciente al municipio de Tecali de Herrera.
Buscan a Emilio Dosseti Michimani de 21 años en Valsequillo
En el operativo participan elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil Estatal, bomberos, policías y personal de otras corporaciones de emergencia, quienes realizan recorridos por tierra y en el cauce del canal para tratar de ubicar algún indicio que permita dar con el paradero.
Autoridades no han reportado la localización, por lo que los trabajos de búsqueda continúan.
Mientras tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que cerrarán las compuertas por 24 horas para facilitar las maniobras.
Piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya, la reporte de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) o al número de emergencias 911.
Con información de N+
JAPR