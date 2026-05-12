Muere Trabajador Sepultado por Alud de Toneladas de Tierra durante Obras de Drenaje en Tlaxcala

Una intensa lluvia no solo dejó inundaciones y afectaciones en Tlaxcala, derivado a la precipitación un trabajador perdió la vida y otro más resultó lesionado debido a un alud de toneladas de tierra en la obra de drenaje que se ejecuta actualmente en Ciudad Industrial de Huamantla.

En cuestión de minutos la tierra en la zona de trabajo de la colonia Nuevo San Juan, se reblandeció y provocó que cubriera a los trabajadores quienes realizaban excavaciones para colocar tapas de drenaje.

Los testigos de este accidente dieron aviso al número de emergencias mientras que trataban de rescatar a sus compañeros quienes quedaron bajo tres metros de profundidad aproximadamente.

Un muerto y un lesionado fue el saldo de un alud de tierra en Huamantla, Tlaxcala

Cuerpos de emergencia y personal de apoyo acudieron rápidamente al lugar para brindar atención y realizar las labores de extracción correspondientes. La víctima había quedado sepultada por la tierra por lo que se quedó sin oxígeno durante varios minutos.

Lamentablemente más tarde las autoridades confirmaron que derivado a este accidente en la obra de drenaje de Ciudad Industrial, un hombre identificado como Damián "N" de 48 años de edad, originario de Tetla de la Solidaridad, había perdido la vida y otra más resultó lesionada.

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Gobierno de Huamantla lamenta fallecimiento de un hombre durante obras de drenaje

Al respecto el Gobierno Municipal de Huamantla expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y personal de la empresa que labora en esta obra por este fallecimiento.

Además, manifestó su solidaridad y respaldo a la persona lesionada, deseándole una pronta recuperación; Esto sin dar más detalles sobre su estado de salud.

Serán las autoridades correspondientes en realizar las investigaciones y trabajos necesarios para esclarecer lo ocurrido y continuar reforzando las medidas preventivas en la zona de Ciudad Industrial.:

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Con información de N+

MCS