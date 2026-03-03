Recuperan Tractocamión que Transportaba Productos Lácteos Presuntamente Robado en Puebla

Este martes 3 de marzo de 2026 se dio a conocer la recuperación de un tractocamión que contaba con reporte de robo vigente en el municipio poblano de San Salvador Huixcolotla.

Fueron elementos de la Policía Estatal de Puebla quienes realizaron el hallazgo y resguardo de la unidad de carga sin reportar personas detenidas por el presunto delito.

Recuperan tractocamión con reporte de robo en San Salvador Huixcolotla, Puebla

Derivado de las acciones para combatir el robo a transporte de carga, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) recuperó un tractocamión que trasladaba productos lácteos.

La denuncia oportuna de la parte afectada y la respuesta inmediata de la Policía Estatal permitieron ubicar la unidad robada en inmediaciones del municipio de San Salvador Huixcolotla.

En apego a los protocolos institucionales, las fuerzas estatales aseguraron el lugar del hallazgo y procedieron al resguardo del tractocamión y de la mercancía recuperada.

Detienen a hombre por robo de camioneta que transportaba colchones en Tepeaca, Puebla

La SSP Puebla detuvo el pasado 27 de febrero a un hombre por su probable participación en el delito de robo de vehículo y ataques a las vías de comunicación.

Durante un recorrido en la localidad de Santa Isabel Tepetzala, la Policía Estatal Preventiva detuvo a Antonio “N”, de 34 años, quien entre sus pertenencias portaba un equipo inhibidor de señal, aparato utilizado para bloquear sistemas de rastreo satelital y comunicaciones.

Detiene a Conductor Armado y Recuperan Camioneta con Reporte de Robo en Amozoc, Puebla

Además, en el lugar de los hechos, las fuerzas estatales ubicaron y resguardaron una camioneta que transportaba colchones que había sido robada con violencia de manera previa.

