Despiden a los Cuatro Adolescentes que Murieron por Volcadura de Automóvil en Coronango, Puebla

Diego Cosme, Cristian Titla, Javier Armaro y Stiven Orlando son los cuatro jóvenes que murieron la madrugada del sábado 16 de mayo de 2026 durante un accidente vehicular en el municipio poblano de Coronango.

Este lunes se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en el Santuario del Señor de las Misericordias, en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, donde familiares y amigos los despidieron.

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Las víctimas eran conocidos de la comunidad, ya que estudiaban en planteles cercanos, por lo que los vecinos acudieron durante el fin de semana a acompañar a la familia.

En las cuentas del Cecyte Puebla, fue publicada una esquela donde lamentan el fallecimiento de Diego Cosme Ramírez, quien era alumno de esta institución.

De igual manera, el Grupo de Acólitos de la Parroquia de San Francisco de Asís, en la comunidad de San Francisco Ocotlán se despidió a través de redes sociales de Cristian Titla Sarmiento, otra de las víctimas mortales.

En redes sociales se despidieron de Cristian Titla Sarmiento. Foto: Grupo de acólitos de la Parroquia de San Francisco de Asís

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Fue durante las primeras horas del pasado sábado cuando el automóvil en el que viajaban Diego, Cristian, Javier y Stiven, cayó a un voladero de más de 30 metros de altura en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán de Coronango.

Hasta el momento se sabe que los jóvenes habían acudido el viernes a las fiestas de San Isidro Labrador en la comunidad. Las autoridades no han esclarecido cómo ocurrió el accidente que dejó luto para cuatro familias.

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Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) de a conocer cómo sucedió el percance y confirmar o desmentir la versión que circula en redes sociales que sugiere que eran perseguidos por algún vehículo la noche del viernes.

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Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ