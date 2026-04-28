Vinculan a Proceso a Uruviel "N" Expresidente Municipal de Tlachichuca en Puebla; Esto Se Sabe

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel "N", expresidente municipal de Tlachichuca y de Ciudad Serdán, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

De acuerdo a las investigaciones, el político realizó la designación de una persona como encargada de despacho de la Presidencia Municipal sin contar con facultades legales para ello, esto pasó el 31 de marzo de 2018.

Cabe destacar que conforme a la normatividad aplicable, dicha función debía ser asumida por el suplente electo o, en su caso, por la persona que designara el Congreso del Estado.

Las investigaciones permitieron establecer que esta designación se realizó al margen de lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, lo que derivó en la probable comisión de delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones públicas, así como falsificación de documentos.

Investigan ejercicio indebido de funciones públicas del expresidente municipal de Tlachichuca y Ciudad Serdán

El 9 de octubre de 2024 se ejercitó acción penal en contra Uruviel "N" y de otra persona involucrada en los hechos, iniciándose el proceso correspondiente ante la autoridad judicial. El 7 de marzo de 2025, fue detenido en Tlachichuca tras un operativo en el que de igual forma se detuvo a su hermano Giovanni "N".

Familia de Exalcaldes Detenidos en Puebla Piden Justicia

El expresidente municipal de Tlachichuca fue detenido, sin embargo, el 3 de enero de 2026 obtuvo su liberación tras un aparo concedido por un juez federal. No obstante, la libertad le duró poco pues una vez que salió del penal de Tepexi de Rodríguez, fue reaprehendido.

Noticia relacionada: Exalcalde Giovanni "N" Gana Libertad y Minutos Después Es Detenido por Otros Delitos en Puebla

Vinculan a proceso a expresidente municipal de Tlachichuca, Uruviel "N"

Posteriormente, durante la audiencia inicial celebrada el 27 de abril de 2026, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Uruviel "N" por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

Uruviel "N" fue presidente municipal de Tlachichuca desde el 2013 hasta el 2018 y posteriormente se fue a la diputación local en el distrito XIV con cabecera en Ciudad Serdán luego de solicitar una licencia.

Historias relacionadas:

Con información de N+

MCS