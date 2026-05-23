Dan Último Adiós a Blanca Adriana en Puebla; Familiares Piden Justicia por su Muerte

Con profunda tristeza este sábado 23 de mayo dieron el último adiós a Blanca Adriana Vázquez Montiel durante un velorio en la ciudad de Puebla, para posteriormente regresar su cuerpo a su hogar en el municipio de Huauchinango.

Desde muy temprano seres queridos de la mujer que murió luego de asistir a la clínica de belleza "Detox", se reunieron en una vivienda para velar su cuerpo en Bosques de Santa Anita.

Con flores y porras despidieron a la madre de familia que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético, por lo que con un discurso los familiares exigieron justicia para la localización de los responsables.

Con indignación, sus seres queridos piden al Gobierno de Puebla que den con la supuesta doctora, su hijo y la trabajadora quienes son los presuntos responsables de la muerte de la mujer.

Realizan velorio de Blanca Adriana en la ciudad de Puebla. Foto: 5R

Realizarán velorio de Blanca Adriana en Huauchinango

Posteriormente arribó el cortejo fúnebre para realizar el traslado hacia la Sierra Norte de Puebla, en donde Blanca Adriana será velada en la casa de su madre en su natal Huauchinango.

Además, se dio a conocer que más tarde realizarán una misa de cuerpo presente y el día de mañana será sepultada en el mismo municipio referido.

En medio del dolo, su esposo e hijos han omitido dar entrevistas sobre el caso, pero se dio a conocer que en los días siguientes habrá una conferencia de prensa al respecto.

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¿Quién era Blanca Adriana? Esto es su caso

Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años de edad acudió a la Clínica Detox ubicada sobre Calzada Zavaleta en la ciudad de Puebla para una valoración, sin embargo, en ese momento fue convencida por la doctora para hacerse la eliminación de grasa abdominal.

Luego de someterse al procedimiento estético le pidieron a su esposo que fuera a comprar una faja, pero al regresar la clínica ya estaba cerrada y no supo más de la mujer.

Encuentran Sin Vida a Blanca Adriana Tres Días después de Acudir a Clínica de Belleza en Puebla

En videos de cámaras de seguridad se logra ver a la doctora, su hijo y una trabajadora metiendo el cuerpo de Blanca Adriana a un automóvil y huyendo del lugar.

Tres días después, la mujer originaria de Huauchinango fue localizada sin vida en un canal de agua ubicado en la calle 4 Norte, camino a Xarero, en la comunidad de Santiago en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

La Fiscalía de Puebla y Tlaxcala investigan su muerte y realizan labores de inteligencia para dar con los presuntos responsables, por otro lado sus seres queridos exigen justicia.

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Con información de N+

MCS