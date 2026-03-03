Denuncian a Centro de Bienestar Animal en Cholula por Presunta Aplicación de Vacunas Caducadas

Este martes 3 de marzo de 2026 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que inició una carpeta de investigación contra el Centro de Bienestar Animal del municipio de San Andrés Cholula.

Dicha procedimiento se derivó de una denuncia presentada el pasado 27 de febrero por un médico veterinario que trabajó en el sitio, acusando diversos delitos contra los animales presuntamente cometidos el año pasado.

Veterinario denuncia por delitos contra los animales a Centro de Bienestar Animal en San Andrés Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), inició la carpeta de investigación por el delito contra los animales, derivado de una denuncia presentada por un médico veterinario en relación con hechos presuntamente ocurridos en el Centro de Bienestar Animal del Municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con la denuncia presentada, el compareciente refirió que durante su desempeño laboral en dicho centro detectó diversas irregularidades relacionadas con condiciones sanitarias, aplicación de vacunas (presuntamente caducadas), manejo de eutanasias y registros administrativos vinculados a adopciones y procedimientos médicos realizados durante el año 2025.

La carpeta de investigación se encuentra en etapa de investigación inicial y la FGE Puebla continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Exhiben ataques de perros sin correa en zona de Los Fuertes de Puebla

Ciudadanos denuncian agresiones provocadas por perros que son sacados a pasear sin correa en la zona de Los Fuertes de Puebla, lo que ha generado preocupación entre quienes acuden a esta área recreativa con familias y mascotas.

Este fin de semana, un perro fue víctima de agresión por parte de otro can que no llevaba cadena. El dueño del animal responsable se retiró del lugar sin asumir los gastos veterinarios ni hacerse cargo de lo ocurrido. Los usuarios señalan que no es un hecho aislado.

Aseguran que cada vez es más común ver mascotas de gran tamaño corriendo libremente, sin bozal y sin correa, lo que aumenta el riesgo de ataques, lesiones e incluso conflictos entre dueños.

Con información de N+

GMAZ