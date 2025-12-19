Abren Pistas de Hielo Gratuitas en Querétaro por Temporada Navideña; Horarios y Requisitos

Del 18 de diciembre al 4 de enero, la pista de hielo del Festival Alegría estará abierta al público en la deportiva de Reforma–Lomas, en la capital queretana, como una opción recreativa gratuita para personas de todas las edades durante la temporada decembrina.

¿Cuál será el horario y qué requisitos se necesitan?

El horario de atención será de lunes a domingo, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 9:00 de la noche. Para ingresar, el único requisito es presentar la CURP impresa y portar pantalón largo que cubra las piernas. También se recomienda el uso de calcetas largas y limpias para mayor comodidad y seguridad al utilizar los patines.

No hay límite de edad para participar; sin embargo, los menores de ocho años deberán estar acompañados por un adulto. Para quienes no tienen experiencia en patinaje, se contará con andaderas que facilitan el equilibrio durante el recorrido en la pista.

¿Qué otras pistas de hielo habrán en Querétaro?

Además de la pista ubicada en Reforma–Lomas, también se encuentra habilitada otra pista de hielo en el municipio de Corregidora, en la plaza de Gran Cué, con los mismos horarios de funcionamiento.

Como parte de las actividades del Festival Alegría, se informó que habrá desfiles navideños: el 19 de diciembre en Corregidora a partir de las 7:00 de la noche y el 21 de diciembre en la ciudad de Querétaro.

