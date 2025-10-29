Agricultores Queretanos Exigen Mismo Apoyo Federal que en Otros Estados

Productores del estado de Querétaro realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones de la caseta de peaje de Palmillas, sobre la autopista México–Querétaro, para exigir apoyos equivalentes a los que recientemente fueron otorgados a campesinos de otros estados del país.

Noticia Relacionada: Agricultores Tomaron Oficinas del SAT Querétaro en Manifestación; ¿Qué Fue lo que Paso?

¿Qué es lo que están exigiendo los agricultores al gobierno?

El grupo de manifestantes no bloqueó el paso vehicular ni levantó las plumas de la caseta, limitándose a mantener presencia en el lugar para visibilizar sus demandas. Los productores solicitan que el Gobierno Federal les otorgue los mismos beneficios que se acordaron con agricultores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde se estableció un incremento en el precio del maíz.

De acuerdo con los inconformes, el acuerdo alcanzado en esas entidades beneficia directamente a los productores locales, por lo que consideran justo que las mismas condiciones se apliquen en Querétaro.

Los participantes advirtieron que permanecerán en la zona de Palmillas hasta recibir una respuesta formal por parte de las autoridades federales y estatales, reiterando que su movilización es pacífica y busca equidad en el trato hacia el sector agrícola queretano.

Agricultores queretanos ya se habían manifestado antes en oficinas del SAT de Querétaro

Agricultores de San Juan del Río realizaron bloqueos en avenidas principales para exigir precios justos del maíz y apoyos para el sector agrícola. Tras una reunión con representantes del SAT en el edificio gubernamental, se alcanzaron algunos acuerdos que permitieron el funcionamiento normal de las oficinas y evitaron afectaciones a los ciudadanos que realizaban trámites.

Los productores advirtieron en ese momento que, de no recibir una respuesta concreta y favorable, retomarían las manifestaciones en los próximos días hasta que se convoque a una mesa de diálogo con el gobierno federal.

Historias Recomendadas: