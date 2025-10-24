Aparatosa Carambola se Registra en Fray Junípero Serra y Bernardo Quintana de Querétaro

La tarde de este viernes se registró un accidente automovilístico en la incorporación de Fray Junípero Serra con Bernardo Quintana, en la capital queretana, que involucró a tres vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que impactara contra los otros dos automóviles, sacándolos de su carril y dejándolos varados en la división de la vialidad.

Noticia Relacionada: Hombre Choca su Auto Deportivo Contra un Autobús y Pierde la Vida en Querétaro

No se reportaron personas lesionadas, pero sí se registraron cuantiosos daños materiales

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero el choque generó un importante congestionamiento vehicular en la zona, afectando la circulación en ambos sentidos y provocando demoras para los automovilistas que transitaban por esta vialidad.

Elementos de la autoridad acudieron al lugar para atender el incidente, realizar el aseguramiento de los vehículos y despejar la vialidad, así como para levantar el reporte correspondiente sobre los daños materiales.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución, especialmente en zonas de incorporación y alta afluencia vehicular, como lo es Bernardo Quintana, para evitar accidentes que puedan poner en riesgo su integridad y la de otros usuarios de la vía.

Dos accidentes más en Bernardo Quintana este 24 de octubre provocan caos vial

La mañana de este viernes se registraron dos accidentes en el bulevar Bernardo Quintana, Querétaro, que provocaron congestionamiento vial. En Arboledas, una camioneta pick up volcó tras impactar un árbol; el conductor resultó ileso. Más adelante, un joven perdió el control de su vehículo y subió a la jardinera del distribuidor bajo la carretera federal 57, dañando la parte frontal del auto. Protección Civil y Bomberos atendieron ambos incidentes, y las autoridades pidieron extremar precauciones y respetar los límites de velocidad.

