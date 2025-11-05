Balacera en Boulevard Metropolitano Corregidora - Huimilpan Deja un Muerto en Querétaro

Un muerto y un lesionado se registraron en una balacera en la Boulevard Metropolitano Corregidora - Huimilpan a la altura de el Fraccionamiento El Condado.

La balacera se originó cuando un automóvil comenzó a disparar con arma de fuego contra una camioneta tipo suburban, para posteriormente huir.

Al lugar acudieron bomberos y paramédicos para brindar atención prehospitalaria a las personas impactadas por las balas pero uno perdió la vida.

Policías de Corregidora y estatales protegieron la zona durante la movilización de emergencia, Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes correspondientes en la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se han identificado a los atacantes.

