Detienen a Hombre por Presunto Acoso a Mujer Afuera de Banco en San Juan del Río, Querétaro

Un hombre de 33 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río tras ser señalado de acosar sexualmente a una mujer afuera de un banco en la colonia San Cayetano.

La víctima denunció que el agresor le hizo tocamientos indebidos y mostró sus partes íntimas, lo que llevó a su detención por parte de las autoridades correspondientes.

El detenido, identificado como Heriberto "N.", fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de acoso sexual.

Cabe señalar que hay un video donde un ciudadano brindo atención a la mujer minutos después que el detenido mostrara sus partes íntimas a la víctima.

Sheinbaum Buscará que Abuso Sea Delito Penal en Todo México

Por su parte, la Presidenta de México dio a conocer durante su Mañanera, qué planteó el acoso sea un delito penal en todo el país, con la finalidad de proteger a las mujeres.

Esto después de sufrir acoso por parte de un hombre saliendo de Palacio Nacional, por lo que ahora destacó que se llevará a cabo una campaña que contemple a las mujeres mexicanas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del respeto.

