Balacera en Querétaro Deja un Fallecido y Fuerte Operativo de Seguridad; Esto Sabemos

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este jueves en la Calzada de las Lágrimas, ubicada en la colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas, en la capital queretana.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, al menos un sujeto disparó en repetidas ocasiones contra la víctima y posteriormente se dio a la fuga.

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¿Qué ocurrió tras el ataque armado en la zona?

Durante la agresión una segunda persona resultó lesionada tras recibir al menos un impacto de bala, por lo que fue atendida y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona y resguardaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias periciales correspondientes.

Posteriormente, el Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima, mientras continúan las investigaciones para dar con el responsable del ataque.

Mujer muere en plena vía pública sobre Calzada de los Arcos

Una mujer perdió la vida la tarde de este jueves sobre la Calzada de los Arcos, a la altura de la colonia Bosques del Acueducto, en la capital queretana.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer comenzó a sentirse mal mientras transitaba por la vialidad, lo que aparentemente le provocó convulsiones frente a personas que se encontraban en la zona.

Conductores y testigos alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos para brindarle atención prehospitalaria.

Sin embargo, tras valorar a la mujer, los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo para continuar con los procedimientos legales.

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