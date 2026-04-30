Balean a Mujer y Menor en Taller Mecánico de la Colonia Satélite de San Luis Potosí

Una mujer y un menor de edad resultaron lesionados tras una agresión con arma de fuego registrada en un taller mecánico de la colonia Satélite, en la capital potosina.

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¿Dónde sucedieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Antillas, donde, de acuerdo con información preliminar, una mujer de 55 años y un menor de 12 años fueron alcanzados por disparos.

Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar tras el reporte y brindaron atención como primeros respondientes.

Paramédicos trasladaron a una de las personas lesionadas a un hospital para su atención médica, mientras que la segunda víctima se trasladó por sus propios medios.

La zona fue acordonada por las autoridades en espera de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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