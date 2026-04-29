Matan a un Hombre Dentro de un Taller en la Capital Potosina; Esto Sabemos del Caso

Un hombre fue asesinado al interior de un taller ubicado en la colonia Rural Atlas, en la capital potosina, hecho que ya es investigado por autoridades estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre una persona sin vida dentro de un inmueble.

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad confirmaron el deceso. Según los primeros datos recabados, un individuo habría llegado al sitio y agredido a la víctima para posteriormente darse a la fuga.

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¿Qué se sabe sobre el móvil del crimen?

Versiones de vecinos y familiares apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un conflicto personal derivado de una relación sentimental; sin embargo, esta línea de investigación deberá ser confirmada por la Fiscalía General del Estado.

Tras lo ocurrido, se implementó un operativo de búsqueda en la zona para dar con el probable responsable, mientras que la autoridad investigadora ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

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