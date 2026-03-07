Bebé Nace en Plena Vía Pública en SLP con Apoyo de Protección Civil

Una joven mujer dio a luz a un bebé de sexo masculino mientras se encontraba sobre Periférico, a la altura del fraccionamiento Villa Magna, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia que acudieron para brindarle apoyo durante el parto.

¿Por qué la mujer no alcanzó a llegar a un hospital antes del nacimiento?

De acuerdo con la información disponible, la mujer comenzó con labores de parto cuando se encontraba en esa zona de la ciudad, por lo que fue solicitada la intervención de personal del Área Operativa de Protección Civil municipal. Al arribar al sitio, los rescatistas brindaron asistencia inmediata para apoyar el nacimiento del menor.

Gracias a la intervención del personal de emergencia, el parto se llevó a cabo en el lugar sin que se registraran complicaciones durante el alumbramiento. Los elementos de Protección Civil aplicaron los protocolos de atención para garantizar la seguridad tanto de la madre como del recién nacido.

Tras el nacimiento del bebé, paramédicos realizaron una primera valoración médica en el sitio para verificar el estado de salud de ambos.

Posteriormente, la madre y el recién nacido fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada y continuar con las revisiones correspondientes.

