Bloque Ofrecerá 30 Cursos Gratuitos de Tecnología para Niñas y Niños en Querétaro; ¿Cuándo?

Este sábado 25 de abril, las instalaciones de Bloque serán sede de 30 cursos gratuitos de tecnología dirigidos a niñas y niños de entre 5 y 12 años, con un cupo para 150 participantes en un horario de 10:30 a 14:00 horas, informó el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros.

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¿Sobre qué serán los cursos?

Detalló que entre las actividades se impartirán talleres de robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, gaming y drones, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al uso y aprendizaje de herramientas tecnológicas.

Además, anunció que también iniciarán 35 cursos gratuitos que se llevarán a cabo los días sábado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de la estrategia denominada cruzada tecnológica.

Este programa impulsado por el gobierno municipal de Querétaro busca beneficiar a más de 10 mil personas mediante la capacitación en temas tecnológicos.

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