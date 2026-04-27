Bloqueo en la México–Querétaro: Transportistas Cierran Ambos Sentidos en la Cuesta China

Transportistas de la organización Tamexun mantienen bloqueada la autopista Autopista México–Querétaro en ambos sentidos, a la altura de la Cuesta China, en el ingreso a la zona urbana.

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¿Qué exigen los transportistas?

La movilización tiene como objetivo exigir mayor seguridad en la vialidad, denunciar presuntos cobros indebidos en casetas y demandar la conclusión de obras que, aseguran, llevan más de un año sin terminar.

El cierre ha provocado afectaciones importantes a la circulación, con filas de vehículos y tránsito detenido en ambos sentidos, principalmente para quienes intentan ingresar o salir de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha informado de una hora estimada para la liberación de la vía. Autoridades se mantienen en la zona para monitorear la situación y desviar el flujo vehicular.

Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y mantenerse informados ante posibles cambios en la circulación.

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