Mayo Llega con “Megapuentes”: Estudiantes Tendrán Varios Días Sin Clases en Querétaro

El mes de mayo de 2026 traerá varios descansos para estudiantes en Querétaro, convirtiéndose en uno de los periodos con más suspensiones dentro del calendario escolar.

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¿Cuál será el primer megapuente de Mayo?

Según el documento, el primer día sin clases será el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo. Posteriormente, el lunes 4 y martes 5 de mayo están marcados como días conmemorativos, lo que en la práctica genera un fin de semana largo para alumnos.

Más adelante, el viernes 15 de mayo se suspenderán nuevamente las actividades por el Día del Maestro, mientras que el viernes 29 de mayo corresponde a sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases.

Estas pausas no solo representan un respiro en la rutina escolar, sino que en algunos casos permiten la formación de fines de semana largos o “megapuentes”, lo que puede ser aprovechado por familias para actividades recreativas o de descanso.

Con ello, mayo se perfila como uno de los meses más esperados por la comunidad estudiantil debido a la cantidad de días sin clases distribuidos a lo largo de sus semanas.

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