Cambia Horario de Recolección de Basura en Querétaro por Navidad y Año Nuevo

La Dirección de Aseo y Alumbrado Público del municipio de Querétaro informó que habrá modificaciones en el servicio de recolección de basura con motivo de las festividades decembrinas.

De acuerdo con el director del área, Ángel de Jesús Sánchez Acevedo, los días 24 y 31 de diciembre la recolección se realizará con ajustes en los horarios. El turno matutino operará de manera ordinaria de 5:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que el turno nocturno se adelantará, iniciando a las 5:00 de la tarde y concluyendo a la medianoche.

Noticia Relacionada: Tarifas de Estacionamientos Aumentarán en Querétaro a Partir de Enero de 2026; ¿Cuánto?

¿Qué días suspenderán servicio?

En tanto, los días 25 de diciembre y 1 de enero el servicio de recolección de basura quedará suspendido en la capital queretana, reanudándose de forma normal el día viernes posterior a cada fecha.

Para el Centro Histórico, se mantendrán dos horarios especiales debido a la alta concentración de comercios: un turno matutino de 5:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y uno nocturno de 9:00 de la noche a 2:00 de la mañana.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones y respetar los horarios establecidos para evitar acumulación de residuos en la vía pública.

Historias Recomendadas: