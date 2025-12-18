Tarifas de Estacionamientos Aumentarán en Querétaro a Partir de Enero de 2026; ¿Cuánto?

A partir del 1 de enero de 2026, los estacionamientos privados ubicados en el municipio de Querétaro únicamente podrán incrementar su tarifa en un peso, lo que representa un ajuste del 3.3 por ciento, por debajo de la inflación, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján.

El funcionario explicó que esta medida aplica a dos tipos de estacionamientos: aquellos vinculados a establecimientos comerciales y los estacionamientos públicos exclusivos. Detalló que, en el caso de plazas comerciales, la tarifa pasará de 16 a 17 pesos, de acuerdo con la categoría del inmueble.

¿Cómo se clasifican los estacionamientos privados en el municipio de Querétaro?

Precisó que existen tres categorías: A, B y C. La categoría A corresponde a estacionamientos con mayor infraestructura, como pavimento, iluminación, topes, cajones señalizados y mejores condiciones generales; mientras que la categoría C contempla espacios más básicos.

Ángeles Luján señaló que la tarifa máxima para la primera hora será de 38 pesos y, posteriormente, se cobrará un monto de 10 pesos por cada 15 minutos adicionales.

Asimismo, informó que otro de los acuerdos alcanzados con los representantes de estacionamientos fue la regularización del servicio de baños públicos. Indicó que, aunque los estacionamientos están obligados por normativa a contar con sanitarios para sus clientes, se estableció una cuota de recuperación para permitir su uso a personas que no sean usuarias del estacionamiento.

¿Cuánto pueden cobrar por el uso de baños en un estacionamiento privado?

La cuota para el uso de baños públicos será de entre 5 y 10 pesos, dependiendo de la categoría del estacionamiento. Las personas con discapacidad estarán exentas de este pago, al igual que los clientes del establecimiento.

La Secretaría de Movilidad será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones. En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones que van de 100 hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

