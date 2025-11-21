Camión con Pasajeros es Embestido por el Tren en Querétaro; ¿Qué se Sabe del Incidente?

Un camión de transporte público suburbano fue impactado por un tren la tarde de este jueves sobre la carretera federal 200, a la altura del fraccionamiento La Campana, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de pasajeros se detuvo demasiado cerca de las vías sin calcular la distancia del paso del tren, lo que provocó que la locomotora golpeara el costado frontal del camión. El impacto hizo que éste girara y que varios ocupantes cayeran al interior, resultando con golpes y contusiones.

Los pasajeros presentaron lesiones leves y 4 personas fueron trasladadas a hospitales

Al sitio acudieron Bomberos, personal de Protección Civil municipal y paramédicos, quienes ayudaron a descender a los 17 pasajeros y al conductor. En total fueron valoradas 18 personas, de las cuales cuatro presentaban lesiones leves y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

El percance provocó el cierre total de la carretera 200 hasta el avance completo del tren. Posteriormente, trabajadores realizaron las maniobras para retirar el camión dañado del punto del accidente.

