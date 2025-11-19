Fuerte Accidente Múltiple en Bernardo Quintana Afectó la Movilidad en la Capital Queretana

Un aparatoso choque múltiple registrado alrededor de las 6:20 de la mañana de este miércoles en los carriles centrales de Bernardo Quintana, a unos metros del paso inferior de Los Arcos en dirección sur–norte, provocó severas afectaciones viales en gran parte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por el conductor joven de un automóvil deportivo, quien circulaba a exceso de velocidad y presuntamente en estado inconveniente.

¿Cómo fue el accidente?

El conductor impactó primero contra dos vehículos, un sedán color vino y un hatchback, ambos con daños visibles en la carrocería. Tras el primer choque, el auto deportivo continuó descontrolado hasta estrellarse contra el muro de contención, quedando los tres vehículos en sentido contrario a la circulación.

A pesar de lo aparatoso del incidente, seis personas fueron valoradas por cuerpos de emergencia, aunque solo dos de ellas requirieron traslado al hospital para una revisión más profunda, sin que se reportaran lesiones graves.

El percance derivó en un colapso vehicular, debido al cierre total de los carriles centrales, lo que saturó los laterales e impactó el flujo vehicular hasta Centro Cívico, la carretera 57 y la avenida 5 de Febrero.

