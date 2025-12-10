CEA Alerta por Mensajes Falsos con “Descuentos” en el Pago del Agua en Querétaro

La Comisión Estatal de Aguas (CEA) emitió una advertencia a la población debido a la circulación de mensajes de texto falsos que ofrecen un supuesto descuento del 30 por ciento en el pago del servicio de agua e incluyen un enlace para realizar el trámite.

La dependencia aclaró que estos mensajes no son enviados por la CEA y pidió a las y los usuarios no ingresar a los enlaces, ya que podrían estar vinculados con intentos de fraude o robo de datos personales.

Asimismo, recordó que todos los trámites y pagos deben efectuarse únicamente a través de los canales oficiales del organismo, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de defraudación mediante sus medios de contacto institucionales.

La CEA llamó a mantenerse alerta y evitar compartir información personal ante cualquier mensaje sospechoso.

CEA Advierte de Mensajes Falsos. Foto: @ceaqueretaro

