Suspensión de Agua Potable Afecta a Varias Colonias de Corregidora por Falla Eléctrica

La Comisión Estatal de Aguas (CEA) anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas colonias del municipio de Corregidora, luego de que una falla en el suministro de energía eléctrica, atribuida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detuviera la operación de uno de los pozos de la zona.

Te Podría Interesar: ¿Debes Predial? Aprovecha los Descuentos Escalonados en Querétaro Hasta Fin de Año 2025

¿Cuáles son las colonias afectadas en el suministro de agua?

Las colonias impactadas por esta interrupción son: El Pueblito, Residencial Las Fuentes, Panorama, Fraccionamiento Industrial El Pueblito, Pirámides I, II y III, Puerta de Piedra y Las Trojes.

La dependencia informó que, una vez que la CFE restablezca el suministro eléctrico, se procederá al arranque del pozo, por lo que el servicio de agua se normalizará de manera gradual. La CEA pidió a los habitantes de estas zonas tomar previsiones mientras se restablece por completo el abasto.

Suspenden Agua en Colonias de Corregidora por Fallas de CFE. Foto: CEA

​​​​​

Historias Recomendadas: