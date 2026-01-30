Choque en Carretera México-Querétaro Provoca Incendio de Tráiler; 21 Personas Fueron Atendidas

La tarde de este viernes 30 de enero se registró un accidente vial de gran magnitud sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del Parque Industrial Querétaro, donde un tráiler se incendió tras verse involucrado en una carambola con otros vehículos pesados. El percance ocurrió mientras las unidades circulaban por esta importante vía de comunicación, lo que derivó en una inmediata movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes disponibles, el accidente se originó a partir de un impacto por alcance entre los vehículos de carga, lo que provocó que uno de los tráileres comenzara a arder. El fuego se propagó rápidamente en la unidad siniestrada, generando una columna de humo visible a varios metros y obligando a detener parcialmente el tránsito para evitar mayores riesgos a otros automovilistas que circulaban por el área.

Tras el reporte del incidente, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio junto con personal de protección civil, quienes iniciaron de inmediato las labores para controlar y sofocar el incendio. De manera simultánea, se implementaron acciones de atención prehospitalaria para valorar a los conductores y personas involucradas en el choque múltiple, con el objetivo de descartar lesiones de gravedad.

21 personas fueron atendidas tras el incendio de un tráiler en la carretera México-Querétaro.

En el lugar fueron atendidas un total de 21 personas, quienes, tras la valoración correspondiente, fueron reportadas en código verde, lo que indica que no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su vida. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales derivadas de este accidente, pese a la intensidad del incendio y a la magnitud del impacto entre los vehículos pesados.

Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, la circulación en la carretera México–Querétaro se mantuvo afectada, ya que fue necesario restringir el paso en algunos carriles para permitir el trabajo seguro de los cuerpos de auxilio. Estas maniobras incluyeron tanto el control total del fuego como la atención a los involucrados y la evaluación de posibles riesgos adicionales en la zona.

Posteriormente, una vez controlada la situación, comenzaron los trabajos para el retiro de las unidades siniestradas, con el fin de liberar la vialidad y restablecer el flujo vehicular. Estas acciones requirieron tiempo debido a las dimensiones de los vehículos involucrados y a los daños ocasionados por el incendio.

El accidente dejó como saldo únicamente daños materiales y personas atendidas en el sitio, sin que se registraran pérdidas humanas, mientras continúan las labores para esclarecer con precisión las causas del impacto por alcance que originó el incendio.

Historias recomendadas:

RCP