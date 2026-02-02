Inicio Queretaro Cierre Total en Av. Corregidora Norte Hoy Lunes 2 de Febrero 2026; ¿A Partir de que Hora?

Cierre Total en Av. Corregidora Norte Hoy Lunes 2 de Febrero 2026; ¿A Partir de que Hora?

|

Redacción: N+

-

Este lunes 2 de febrero, Av. Corregidora Norte permanecerá cerrada completamente en ambos sentidos por trabajos de la obra del Tren México–Querétaro.

Cierre Total en Querétaro por Obra del Tren

Cierre Total en Querétaro por Obra del Tren. Foto: Getty Images

COMPARTE:

El Municipio de Querétaro informa que este lunes 2 de febrero, a partir de las 9:00 p.m., se implementará el cierre total de la Av. Corregidora Norte debido a trabajos del Gobierno Federal relacionados con la obra del Tren México–Querétaro.

Te Podría Interesar: Querétaro Acumula Siete Casos de Sarampión en 2026; Dos Recientes en la Capital

¿Hasta cuándo se rehabilitará el paso en Av. Corregidora Norte?

El cierre afectará a ambos cuerpos vehiculares y se mantendrá hasta las 5:00 a.m. del martes 3 de febrero, momento en que se reabrirá parcialmente con la reducción de carriles habitual por la obra.

Se recomienda a los conductores planear sus traslados, usar vías alternas y seguir las indicaciones del personal de movilidad y la señalización vial.

El Municipio agradece la colaboración de la ciudadanía para garantizar la seguridad y el orden en la movilidad durante los trabajos.

Historias Recomendadas:

Sociedad
Cargando...
Inicio Queretaro Cierre total en av corregidora norte en queretaro hoy lunes 2 de febrero 2026 a partir de que hora