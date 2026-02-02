Cierre Total en Av. Corregidora Norte Hoy Lunes 2 de Febrero 2026; ¿A Partir de que Hora?

El Municipio de Querétaro informa que este lunes 2 de febrero, a partir de las 9:00 p.m., se implementará el cierre total de la Av. Corregidora Norte debido a trabajos del Gobierno Federal relacionados con la obra del Tren México–Querétaro.

¿Hasta cuándo se rehabilitará el paso en Av. Corregidora Norte?

El cierre afectará a ambos cuerpos vehiculares y se mantendrá hasta las 5:00 a.m. del martes 3 de febrero, momento en que se reabrirá parcialmente con la reducción de carriles habitual por la obra.

Se recomienda a los conductores planear sus traslados, usar vías alternas y seguir las indicaciones del personal de movilidad y la señalización vial.

El Municipio agradece la colaboración de la ciudadanía para garantizar la seguridad y el orden en la movilidad durante los trabajos.

