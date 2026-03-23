Con Helicópteros y 600 Elementos Buscan a 7 Trabajadores Desaparecidos en SLP

Tras la desaparición de siete trabajadores originarios del municipio de Cárdenas, el Gobierno del Estado desplegó un amplio operativo de búsqueda por aire y tierra, con la participación de 620 elementos y tres helicópteros.

Las autoridades confirmaron que los trabajadores se trasladaron a Matehuala para realizar labores relacionadas con electricidad, y que se perdió comunicación con ellos el pasado sábado 21 de marzo.

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¿Qué fue lo último que se supo de los trabajadores?

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que la última comunicación con los trabajadores ocurrió ese día, mientras que el reporte formal ante las autoridades se realizó entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

Asimismo, señaló que se estableció contacto inmediato con las familias, a quienes se les brinda apoyo institucional, asesoría jurídica y acompañamiento para la presentación de denuncias, en coordinación con instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas.

El funcionario detalló que todo el gabinete de seguridad se trasladó a Matehuala para encabezar directamente las labores, las cuales incluyen recorridos terrestres y vigilancia aérea para dar con el paradero de los trabajadores.

En el operativo participan fuerzas estatales y existe coordinación con autoridades del estado de Nuevo León, particularmente en el municipio de Doctor Arroyo, debido a información que sugiere que la búsqueda podría extenderse hacia esa zona limítrofe.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas de la desaparición, mientras continúan las investigaciones y los trabajos de localización.

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