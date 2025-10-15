¿Cuándo Regresará el Agua a Querétaro? Avanza Desfogue de Presa Zimapán

Concluyó oficialmente el desfogue controlado de la presa Zimapán, procedimiento realizado bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La medida formó parte de los trabajos de mantenimiento y seguridad hídrica emprendidos tras las recientes lluvias, con el objetivo de garantizar la integridad de la infraestructura y restablecer gradualmente el funcionamiento del sistema Acueducto II, que abastece de agua potable a la zona metropolitana de Querétaro.

¿Qué es lo que sigue para restablecer el servicio de agua en querétaro?

A partir de este momento dio inicio la siguiente etapa previa a la reactivación de los equipos de bombeo, la cual comprende cuatro acciones principales:

1. Vaciado y limpieza de la presa derivadora de Acueducto II para eliminar agua turbia, piedras y sólidos arrastrados durante el desfogue.

2. Llenado con agua limpia proveniente de los manantiales.

3. Verificación de la calidad del agua, asegurando que los niveles de pureza y minerales sean los adecuados.

4. Arranque de los equipos de bombeo e inicio del proceso de potabilización, con el objetivo de saturar los tanques de almacenamiento y redes de distribución.

Si no se presentan contratiempos, las autoridades estiman que el servicio de agua potable podría normalizarse durante el fin de semana en toda la zona metropolitana.

Mientras tanto, el servicio irregular continuará aplicándose, con una distribución equilibrada del recurso entre las colonias. Además, se mantendrá el apoyo con pipas gratuitas en las zonas donde aún no se ha restablecido el suministro.

¿Cómo solicitar pipa de agua gratuita en Querétaro?

Las personas que se vean afectadas por la falta de agua en Querétaro pueden solicitar el envío de pipas sin costo a través de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). Para ello, la CEA pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 442 211 0600, el cual opera de forma ininterrumpida durante todo el año, las 24 horas del día.

Esta línea está habilitada para atender reportes relacionados con la escasez del servicio y canalizar solicitudes de abastecimiento a las zonas donde sea necesario.

Para emergencias y respuesta rápida: Llama al 070 para reportar la falta de agua y solicitar el servicio de pipa. Esta línea se habilitó para brindar apoyo inmediato en todas las delegaciones del municipio de Querétaro.