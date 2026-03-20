¿Cuándo Será la Procesión del Silencio en Querétaro?; Este es el Significado del Recorrido

En la Procesión del Silencio de Querétaro participan miles de penitentes que, a través del sacrificio físico, buscan expiar sus pecados. Caminatas descalzos, el uso de cadenas y la carga de cruces de madera forman parte de este acto de fe que año con año reúne a creyentes en la entidad.

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¿Qué día será la Procesión del Silencio en Querétaro?

La tradicional Procesión del Silencio en Querétaro está por realizarse este próximo 3 de abril, principalmente en el Centro Histórico, donde se concentra la representación más grande de esta manifestación religiosa que reúne a más de 7 mil penitentes.

Durante el recorrido, los asistentes podrán presenciar uno de los actos de fe más importantes de la Semana Santa, en el que los penitentes caminan en completo silencio como muestra de reflexión y devoción. Muchos de ellos realizan sacrificios físicos como caminar descalzos, portar cadenas o cargar cruces de madera.

¿Qué significa la vestimenta en el recorrido?

De acuerdo con Noé Rivera Gutiérrez, participante de la procesión, cada grupo o hermandad se distingue por el color de su vestimenta, el cual representa diferentes advocaciones religiosas. Por ejemplo, el verde corresponde a San Juan Apóstol, el morado a los nazarenos, el negro al Señor de Exquipulas y el rojo al Señor de la Cañita.

La vestimenta tradicional incluye túnica, birrete y un cordón con tres nudos, que simbolizan la humildad, la obediencia y la castidad.

Para quienes deseen asistir, se recomienda llegar con anticipación al Centro Histórico, respetar el carácter solemne del evento, manteniendo silencio durante el paso de los contingentes y seguir las indicaciones de las autoridades para disfrutar de esta experiencia cultural y religiosa.

La Procesión del Silencio es una de las expresiones más representativas de la fe en Querétaro y una oportunidad para vivir de cerca una tradición que combina historia, devoción y profundo simbolismo.

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