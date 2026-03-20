Pirámide de El Cerrito en Querétaro Tendrá Actividades por el Equinoccio; Horarios y Más

Autoridades informaron que ya está todo listo para la celebración de la llegada de la primavera en la Zona Arqueológica El Cerrito, ubicada en el municipio de Corregidora, donde se espera la asistencia de familias y visitantes que cada año acuden a este sitio para participar en las actividades conmemorativas.

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¿En qué horarios se realizarán actividades culturales y ceremoniales?

Las actividades se llevarán a cabo los días 21 y 22 de marzo, con un programa cultural y ceremonial que busca resaltar las tradiciones prehispánicas y la importancia histórica de este sitio arqueológico.

El programa contempla una ceremonia con danzantes concheros de 11:30 a 12:30 horas, seguida de música prehispánica de 12:30 a 13:30 horas, actividades que forman parte del ritual simbólico para recibir la nueva estación. Además, de 10:00 a 14:00 horas se realizará un taller familiar de Pitarra Tolteca, dirigido a niñas, niños y adultos interesados en conocer más sobre las expresiones culturales de las civilizaciones antiguas.

¿Qué recomendación de vestimenta hicieron las autoridades?

Las autoridades invitaron a los asistentes a acudir vestidos de blanco, una tradición que simboliza renovación, energía y conexión con la naturaleza durante el equinoccio de primavera. El evento es organizado en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y autoridades municipales, con el objetivo de promover la cultura, el turismo y el respeto por el patrimonio arqueológico del estado. Se espera que cientos de visitantes acudan a la pirámide de El Cerrito, considerada uno de los sitios arqueológicos más representativos de Querétaro, para participar en esta celebración que marca el inicio de la primavera.

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