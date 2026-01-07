Derribarán un Puente en Querétaro por Nuevo Tren; Contemplan Cierres Viales a Largo Plazo
El Gobierno del Estado informó que un puente vehicular en Corregidora será retirado como parte de las obras del proyecto del Tren México–Querétaro.
El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, informó que el puente vehicular ubicado en Corregidora Norte, a la altura de la colonia El Cerrito, será derribado como parte de los trabajos del proyecto del Tren México–Querétaro, obra a cargo del Gobierno Federal.
El funcionario señaló que será la próxima semana cuando, en coordinación con la autoridad municipal, se den a conocer de manera oficial los detalles de la intervención, así como el calendario y los alcances de la obra.
¿Habrá cierres viales?
De acuerdo con lo informado, se prevé que los trabajos se realicen en horario nocturno con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad. Asimismo, se contempla un cierre en la carretera estatal 122, a la altura de El Porvenir, en el kilómetro 166+500, para llevar a cabo el trazo de la vía ferroviaria.
Gudiño destacó que el Gobierno del Estado ha mantenido reuniones constantes con vecinos de las colonias aledañas al trazo del tren, a fin de mejorar la comunicación y atender inquietudes relacionadas con las primeras intervenciones, que incluyen Bernardo Quintana y Corregidora Norte.
Finalmente, se informó que se dará aviso oportuno a la población sobre tiempos de ejecución, rutas alternas y medidas de movilidad, con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado de los trabajos y la seguridad de los usuarios.
