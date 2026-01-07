Derribarán un Puente en Querétaro por Nuevo Tren; Contemplan Cierres Viales a Largo Plazo

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, informó que el puente vehicular ubicado en Corregidora Norte, a la altura de la colonia El Cerrito, será derribado como parte de los trabajos del proyecto del Tren México–Querétaro, obra a cargo del Gobierno Federal.

El funcionario señaló que será la próxima semana cuando, en coordinación con la autoridad municipal, se den a conocer de manera oficial los detalles de la intervención, así como el calendario y los alcances de la obra.

Te Podría Interesar: ¿Habrá Incremento en el Predial en Querétaro?; Precios, Dónde Pagar y Más

¿Habrá cierres viales?

De acuerdo con lo informado, se prevé que los trabajos se realicen en horario nocturno con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad. Asimismo, se contempla un cierre en la carretera estatal 122, a la altura de El Porvenir, en el kilómetro 166+500, para llevar a cabo el trazo de la vía ferroviaria.

Gudiño destacó que el Gobierno del Estado ha mantenido reuniones constantes con vecinos de las colonias aledañas al trazo del tren, a fin de mejorar la comunicación y atender inquietudes relacionadas con las primeras intervenciones, que incluyen Bernardo Quintana y Corregidora Norte.

Finalmente, se informó que se dará aviso oportuno a la población sobre tiempos de ejecución, rutas alternas y medidas de movilidad, con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado de los trabajos y la seguridad de los usuarios.

Historias Recomendadas: