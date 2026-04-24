Detectan Amenazas de "Tiroteos" como Reto Viral en Escuelas de Querétaro; Esto Sabemos

Autoridades educativas y de seguridad reportaron al menos tres casos relacionados con un reto viral en planteles del estado de Querétaro, lo que generó alerta en la comunidad escolar.

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¿En qué escuelas se detectaron los casos?

Dos de los incidentes se registraron en la capital queretana y uno más en el municipio de Corregidora, en una telesecundaria, un plantel del Colegio de Bachilleres (COBAQ) y un colegio privado, donde docentes detectaron mensajes sospechosos y dieron aviso a las autoridades.

Este fenómeno, conocido como “mañana tiroteo”, consiste en lanzar amenazas falsas de ataques en escuelas y ha comenzado a replicarse en distintos planteles, principalmente mediante escritos localizados en baños.

Ante esta situación, se reforzaron medidas de seguridad como la revisión de mochilas y una mayor supervisión dentro de las instituciones educativas.

Autoridades señalaron que se trata de una tendencia internacional y, aunque no representa una amenaza real, sí genera temor entre estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que exhortaron a no difundir este tipo de contenidos y reportar cualquier situación sospechosa.

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