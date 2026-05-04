Detienen a Adolescente como Presunto Responsable de Multihomicidio en Corregidora

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó sobre la detención de un adolescente como probable responsable del multihomicidio registrado durante una pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el menor es originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, y estaría vinculado con los hechos violentos que dejaron varias personas sin vida.

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¿Cómo lograron su detención?

El fiscal detalló que como parte de las investigaciones se llevaron a cabo al menos ocho cateos en distintos domicilios, así como la revisión de vehículos relacionados con el caso. Estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades del estado de Guanajuato, lo que permitió ubicar al presunto implicado.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica. Asimismo, se informó que, conforme a la ley aplicable a adolescentes, se buscará la sanción máxima correspondiente.

La Fiscalía indicó que continuará integrando las carpetas de investigación y fortaleciendo los datos de prueba, con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los responsables de este hecho.

Finalmente, autoridades no descartan la posible participación de más personas, por lo que las investigaciones siguen en curso para el esclarecimiento total del caso.

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