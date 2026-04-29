Detienen a Joven por Presunto el Feminicidio de su Madrastra en Tamuín, SLP

Un joven de 21 años fue detenido en el municipio de Tamuín, en la Huasteca potosina, tras presuntamente asesinar a golpes a su madrastra al interior de un rancho.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un predio conocido como La Mariposa, donde la víctima perdió la vida a consecuencia de la agresión.

Corporaciones de seguridad acudieron al lugar luego de recibir un llamado al número de emergencias que alertaba sobre una mujer sin signos vitales. Al arribar, confirmaron el deceso.

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¿Qué se sabe del caso?

La víctima fue identificada como Maricarmen, de 44 años de edad. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

En tanto, el presunto responsable, identificado como José Saúl “N”, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado informó que ya inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer los hechos.

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