San Luis Potosí No Tendrá Megapuente en Mayo; Clases Continuarán con Normalidad

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informó que en los próximos días no habrá mega puente escolar y aclaró que únicamente se suspenderán labores los días 1 y 5 de mayo, conforme a lo establecido en el calendario oficial del ciclo 2025-2026.

De acuerdo con la dependencia, las clases continuarán con normalidad hasta el miércoles 30 de abril. Asimismo, se precisó que el viernes 2 y el lunes 4 de mayo las y los estudiantes de educación básica deberán acudir de manera regular a sus planteles, descartando así cualquier extensión del periodo de descanso.

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¿Habrá días adicionales de descanso para estudiantes?

La autoridad fue clara al señalar que no, por lo que se mantiene sin cambios el calendario escolar vigente.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a madres, padres de familia y tutores a mantenerse atentos a la información oficial, con el fin de evitar confusiones o ausencias injustificadas.

Finalmente, se indicó que tras los días inhábiles, las actividades escolares se retomarán de forma habitual el miércoles 6 de mayo en todos los planteles de educación básica del estado.

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