Centros de Acopio para Árboles de Navidad Naturales en Querétaro; Lugares y Horarios

Tras concluir la temporada decembrina, el municipio de Querétaro mantiene activos los centros de acopio para la correcta disposición de pinos naturales de Navidad, con el objetivo de prevenir riesgos y promover prácticas responsables con el medio ambiente.

Ciudadanos acuden a estos puntos para entregar su árbol, señalando que al secarse representa un riesgo, especialmente si aún cuenta con luces o adornos eléctricos, además de generar acumulación de basura dentro del hogar.

¿Dónde dejar tu pino de Navidad en la Capital Queretana?

Los centros de acopio habilitados en la capital queretana se localizan:

Detrás del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Vivero Municipal

Jurica

El horario de atención es de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Asimismo, las autoridades recordaron que también se puede solicitar la recolección del árbol a domicilio a través de la línea 070.

Centros de acopio en Corregidora, Querétaro

Para esta campaña se habilitaron diversos centros de acopio en el municipio de Corregidora. Los árboles podrán ser entregados en las oficinas de las delegaciones de La Negreta, Santa Bárbara, Candiles, La Cueva y San José de los Olvera, así como en las oficinas de la Asociación de Colonos de Tejeda, Huertas del Carmen, Pueblo Nuevo, Vista Real, San Mateo, San Jerónimo y Santa Fe.

¿Qué se hará con los árboles recolectados?

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos Jiménez, explicó que los árboles naturales recolectados serán trasladados al Vivero Municipal, donde personal de Parques y Jardines se encargará de triturarlos para convertirlos en mulch o viruta.

Este material será reutilizado en composta orgánica, jardineras y otros usos ornamentales, como en panteones durante el Día de Muertos y en la elaboración del nacimiento del Jardín Principal de El Pueblito.

