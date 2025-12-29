Dos Muertos Tras Ataque Armado en Pensión de Tractocamiones en Querétaro

La madrugada de este lunes se registró un fuerte despliegue de cuerpos de seguridad y de emergencia en una pensión de tractocamiones ubicada sobre avenida Constituyentes, en la colonia Valle de Oro, al norte del municipio de San Juan del Río, donde dos personas fueron localizadas sin vida y cuatro más resultaron lesionadas.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEFENSA) acordonaron la zona para resguardar el área y facilitar las labores de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil del hecho ni sobre personas detenidas.

